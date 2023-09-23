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Економіка України зростає вперше з початку війни – Bloomberg

23 вересня 2023, 20:12
Економіка України зростає вперше з початку війни – Bloomberg
Фото: НБУ
Зростання у другому кварталі відбулося після різкого падіння з 2022 року. Нацбанк очікує, що в 2023 році економіка зросте на 2,9%.

Постраждала від війни економіка України зросла вперше в річному численні з моменту вторгнення росії в лютому 2022 року. Вона зуміла подолати різкий спад, а витрати серед споживачів, які пристосувалися до війни, зросли.

Згідно з даними, опублікованими Державною службою статистики, після різкого падіння протягом кількох місяців після атаки кремля в лютому 2022 року і подальшого зниження в 2023 році, у другому кварталі валовий внутрішній продукт підскочив на 19,5% в річному численні.
Про це пише Bloomberg.

Крім ефекту бази, ВВП збільшився за рахунок зростання внутрішнього споживання, оскільки українці адаптувалися до нових умов після перших місяців війни, яка зруйнувала інфраструктуру країни і задушила експортну економіку, що включає великі обсяги зерна.

Відзначається, що Держстат відклав публікацію звіту про ВВП за другий квартал після того, як в липні на нього була здійснена кібератака.

Згідно з прогнозом Нацбанку, який буде переглянутий в наступному місяці, економіка України може зрости на 2,9% в цьому році. Цей прогноз є вирішальним показником для виплат по національним ВВП-варантам, термін погашення яких настає в 2041 році, і які пов'язані з економічними показниками країни.

Загалом уряд України має сплачувати за цими цінними паперами, якщо річний обсяг виробництва перевищить 3%, хоча влада прагне переглянути свій міжнародний борг у 2024 році після дворічної перерви, запровадженої у серпні 2022 року через війну.

економікавійна в Україні

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