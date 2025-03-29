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ПОЛІТИКА

Економісти США пропонують новий механізм тиску на росію – NYT

29 березня 2025, 12:30
Економісти США пропонують новий механізм тиску на росію – NYT
Стоп росія
Аналітики вважають, що США можуть отримати гроші, а війна – закінчитися.

Американські економісти Гленн Габбард і Кетрін Вольфрам пропонують запровадити так званий "російський універсальний тариф" ‒ механізм економічного тиску, що передбачає запровадження вторинних санкцій проти компаній і людей, які беруть участь у продажу російської нафти та газу. росія могла б уникнути цих санкцій, сплачуючи спеціальний збір до Казначейства США, ставка якого поступово зростала б, поки москва не погодиться на мирну угоду з Україною.

Про це йдеться в їхній колонці для The New York Times.

"Цей платіж називався б російським універсальним митом. Він починався б з низького рівня і зростав з кожним тижнем, що минає без мирної угоди".

Якщо росія не платитиме, то вторинні санкції ляжуть на плечі всіх учасників транзакції, включаючи власників нафтових танкерів, страховиків та покупців. Автори думки нагадують, що компанії з Індії та Китаю не хочуть потрапити під американські санкції, імпортуючи російську нафту. Крім того, подібні танкерні перевезення відстежуються комерційними сторонами та самими США.

Економісти наголошують, що таке мито негайно забезпечило б США гроші, на відміну від угоди про українські корисні копалини. За їхніми даними, збір в розмірі 20 доларів за барель нафти може приносити до 120 мільйонів доларів на день:

"Мета полягає в тому, щоб російська нафта продовжувала надходити на світові ринки, але щоб менше грошей надходило до кремля. Цей план підірве здатність росії продовжувати вести війну, а також поповнить державну скарбницю США. Кожен долар, зібраний Сполученими Штатами, - це долар, який росія не зможе витратити на фінансування своєї війни".

Такі дії або змусять москву сісти за стіл переговорів, сподіваючись на скасування мита, або дозволять США щорічно отримувати гроші, якими можна фінансувати запропоноване Трампом скорочення податків. Крім того, рф фактично поверне гроші, які були використані на допомогу Україні.

Хаббард та Вольфрам пропонують ухвалити законопроєкт про запровадження такого тарифу Конгресу, щоб президент міг захистити свої відносини з путіним.

СШАвійнасанкціїросія окупанти

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