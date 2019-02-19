Екс-регіонал відсудив компенсацію за незаконне затримання в 2016 році
У серпні 2016 року Медяника затримали правоохоронці за підозрою в сепаратизмі та тероризмі. У жовтні 2016 року кримінальне провадження проти екс-депутата було закрито у зв'язку з відсутністю доказів його провини, після чого нардеп подав у суд на Генеральну прокуратуру та Державну казначейську службу з вимогою виплатити йому 1 млн гривень морального збитку.
"У результаті незаконних дій працівників ГПУ позивачеві було завдано моральної шкоди, що проявилося в його душевних стражданнях, у нього погіршилися нормальні життєві зв'язки, ускладнилися сімейні та сусідські відносини, що негативно вплинуло на стан його здоров'я", - йдеться в матеріалах суду, інформує LB.ua.
У жовтні 2017 року Печерський районний суд Києва частково задовольнив позов екс-депутата, але зобов'язав виплатити йому не 1 млн, а 9,6 тис. гривень. Такий розмір було розраховано, виходячи з термінів утримання під вартою Медяника.
Апеляційний суд залишив рішення без змін, але в березні 2018 року Держказначейство подало скаргу до Верховного Суду з проханням скасувати стягнення цих коштів.
Верховний Суд зупинив стягнення моральної шкоди на час розгляду позову. Касаційний адміністративний суд Верховного Суду виніс вердикт тільки в лютому 2019 року. Він ухвалив залишити без задоволення скаргу Держказначейства і зобов'язав негайно виплатити Медяникові 9,6 тис. гривень.
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