Екс-регіонал відсудив компенсацію за незаконне затримання в 2016 році

Компенсацію присудили ще два роки тому, але казначейство подало апеляцію

Верховний Суд постановив виплатити 9,6 тис. гривень морального збитку колишньому депутатові Верховної Ради Володимиру Медянику (фракція Партії регіонів) за його незаконне затримання за підозрою в сепаратизмі.

У серпні 2016 року Медяника затримали правоохоронці за підозрою в сепаратизмі та тероризмі. У жовтні 2016 року кримінальне провадження проти екс-депутата було закрито у зв'язку з відсутністю доказів його провини, після чого нардеп подав у суд на Генеральну прокуратуру та Державну казначейську службу з вимогою виплатити йому 1 млн гривень морального збитку.

"У результаті незаконних дій працівників ГПУ позивачеві було завдано моральної шкоди, що проявилося в його душевних стражданнях, у нього погіршилися нормальні життєві зв'язки, ускладнилися сімейні та сусідські відносини, що негативно вплинуло на стан його здоров'я", - йдеться в матеріалах суду, інформує LB.ua.

У жовтні 2017 року Печерський районний суд Києва частково задовольнив позов екс-депутата, але зобов'язав виплатити йому не 1 млн, а 9,6 тис. гривень. Такий розмір було розраховано, виходячи з термінів утримання під вартою Медяника.

Апеляційний суд залишив рішення без змін, але в березні 2018 року Держказначейство подало скаргу до Верховного Суду з проханням скасувати стягнення цих коштів.

Верховний Суд зупинив стягнення моральної шкоди на час розгляду позову. Касаційний адміністративний суд Верховного Суду виніс вердикт тільки в лютому 2019 року. Він ухвалив залишити без задоволення скаргу Держказначейства і зобов'язав негайно виплатити Медяникові 9,6 тис. гривень.