Ексфедеральну прокурорку США, яка розслідувала злочини рф знайшли мертвою
Колишня прокурорка США у Східному окрузі Вірджинії Джесікf Абер, яку знайшли мертвою, відповідала за деякі з найбільших справ, пов’язаних із витоком інформації ЦРУ і російськими громадянами, які здійснювали шахрайство в Америці.
Про це повідомляє газета NYP
Причина смерті крлишньої прокурорки ще з’ясовується.
43-річну жінку виявили в її домі поліцейські штату.
В січні прокурорка здобула одну зі своїх найбільших перемог у суді, коли колишній аналітик ЦРУ Асіф Рахман визнав себе винним у розголошенні надсекретних документів про план Ізраїлю завдати удару по Ірану минулого року.
ЇЇ приизначив екс президент США Джо Байден, тому в січні із приходом Трампа - вона пішлу у відставку.