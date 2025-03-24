Ексфедеральну прокурорку США, яка розслідувала злочини рф знайшли мертвою

Жінці було 43 роки.

Колишня прокурорка США у Східному окрузі Вірджинії Джесікf Абер, яку знайшли мертвою, відповідала за деякі з найбільших справ, пов’язаних із витоком інформації ЦРУ і російськими громадянами, які здійснювали шахрайство в Америці.

Про це повідомляє газета NYP

Причина смерті крлишньої прокурорки ще з’ясовується.

43-річну жінку виявили в її домі поліцейські штату.

В січні прокурорка здобула одну зі своїх найбільших перемог у суді, коли колишній аналітик ЦРУ Асіф Рахман визнав себе винним у розголошенні надсекретних документів про план Ізраїлю завдати удару по Ірану минулого року.

ЇЇ приизначив екс президент США Джо Байден, тому в січні із приходом Трампа - вона пішлу у відставку.