Екс-глава Міжнародного союзу біатлоністів засуджений до тюремного ув'язнення за зв'язки з рф

Функціонера засуджено до в'язниці.

Колишнього президента Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) Андерса Бессеберга засуджено до 3 років і 1 місяця в'язниці за корупцію.

Про це повідомляє NRK.

Норвезький суд визнав Бессеберга винним у отриманні хабарів, зв'язках з повіями, а також участі у мисливських поїздках до росії, Австрії та Чехії.

Повідомляється, що текст вироку у залі суду розміром 67 сторінок зачитували протягом кількох годин.

"У світлі тимчасової низки документів, на які посилаються, а також показань свідків, суд не сумнівається, що він діяв на користь росії як на словах, так і на ділі", - повідомив суддя.

Нагадаємо, 78-річний Андерс Бессеберг залишив свою посаду у 2018 році після того, як на штаб-квартиру IBU відбувся поліцейський рейд. Норвежець був президентом IBU понад 25 років.

У квітні 2023 року Бессеберга було звинувачено незалежною зовнішньою оглядовою комісією Міжнародної федерації у сприянні та захисті інтересів росії.