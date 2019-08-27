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Ексглаву МОЗ Богатирьову затримали в "Жулянах", - ЗМІ

"Богатирьова сьогодні повернулася в Україну. Була в аеропорту "Жуляни" і передана Нацполіції"
Ексміністр охорони здоров'я України часів президента Віктора Януковича Раїса Богатирьова повернулася в країну і відразу ж була передана співробітникам Національної поліції.
Ексглаву МОЗ Богатирьову затримали в "Жулянах", - ЗМІ Раїса Богатирьова. Фото: zsmu.edu.ua

"Богатирьова сьогодні повернулася в Україну. Була в аеропорту "Жуляни" і передана Нацполіції", - повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на інформоване джерело.

Видання "THE NEWSROOM", також посилаючись на джерела в правоохоронних органах, повідомляє, що Богатирьова сьогодні прилетіла з Мінська після того, як суд зобов'язав Генеральну прокуратуру закрити проти неї справу. Однак вона була затримана, тобто з розшукової бази її досі не зняли.

Інформацію про затримання ексміністра підтвердив глава МВС Арсен Аваков.

"Так, затримали", - сказав він у коментарі "Українським Новинам".

Інших подробиць він не повідомив.

Нагадаємо, Богатирьова підозрюється у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

ГПУ 16 вересня 2016 року звернулася в Печерський райсуд Києва для отримання дозволу на проведення спеціального досудового розслідування (заочного провадження) щодо Богатирьової у зв'язку з тим, що вона перебувала за межами України.

Також Генпрокуратура ще в 2015 році з метою отримання доказів протиправної діяльності Богатирьової скерувала в компетентні органи іноземних держав запити про надання міжнародної правової допомоги, які досі перебувають у виконанні.

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