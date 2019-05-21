Екс-голова Конституційного Суду Шевчук оскаржив своє звільнення

Колишній голова Конституційного Суду Станіслав Шевчук оскаржив своє звільнення. Про це журналістам сказав його адвокат Андрій Федур.

Об 11:55 захисник подав позов до канцелярії Окружного адміністративного суду Києва. Позивач просить суд поновити його на посаді судді та на посаді голови КС. Про це повідомляє LB.ua.

Федур вважає цю справу надзвичайно простою. "У цій справі немає ніяких політичних аспектів", - сказав він.

Адвокат зазначив, що позов подано саме 21 травня, щоб не зірвати інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського, яка відбулася 20 травня.

Нагадаємо, що на засіданні 14 травня судді прогосували за звільнення Станіслава Шевчука з посади судді.

Перед цим судді Конституційного Суду висловили недовіру Станіславу Шевчуку під час зборів. Однак правових наслідків це рішення не має, оскільки у законі "Про Конституційний Суд" не прописана процедура звільнення голови КС, окрім за власним бажанням. "Це був сигнал голові, що у нього немає підтримки серед суддів", - додав співрозмовник.

Водночас Шевчук не захотів добровільно піти з посади, і судді приступили до голосування про його відставку з посади судді відповідно до висновку Постійної комісії з питань регламенту та етики, який був затверджений ще у квітні.

Таким чином, Шевчук втратив посаду судді Конституційного Суду й автоматично посаду голови суду.