Екс-голова осередку УКРОПу, який вдарив жінку, отримав рік умовно
Про це йдеться в рішенні Дніпровського районного суду Києва.
Суд визнав його винним Пасальського у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство), та призначив йому покарання у виді 1 року обмеження волі.
Також суд зобов’язав Пасальського сплатити постраждалій Тетяні Лавриненко 1773 гривні відшкодування матеріальної шкоди та 25 тисяч гривень відшкодування моральної шкоди.
Пасальський буде відбувати покарання з випробуванням з іспитовим строком на 2 роки.
Він зобов’язаний періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи, не виїжджати за межі України без погодження.
Вирок набуде сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.
23 липня 2018 року на зборах Гостомельського осередку УКРОПу повноваження Пасальського припинили та позбавили його членства в УКРОПі.
Нагадаємо, інцидент трапився 9 липня 2018 року в Києві. Пасальський підтвердив, що вдарив Лавриненко, бо вона начебто хотіла вдарити його і його пітбуля шокером.
Жінка розповіла, що попросила взяти собаку на повідок.
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