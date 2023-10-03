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Екскерівник адміністрації Білого дому різко розкритикував Трампа

03 жовтня 2023, 16:21
Екскерівник адміністрації Білого дому різко розкритикував Трампа
Фото: abcnews.com
Зневажає військових і захоплюється диктаторами.

Екс-глава адміністрації Білого дому Джон Келлі, який обіймав посаду за часів Дональда Трампа, виступив із різкою критикою на адресу колишнього президента.

Про це  Келлі говорив у коментарі CNN.

Він розповів низку викривальних історій про висловлювання Трампа за зачиненими дверима на адресу військовослужбовців і ветеранів США.

"Людина, яка вважає, що ті, хто захищає свою країну у військовій формі, хто поліг або тяжко поранений у бою, хто роками зазнає тортур як військовополонений, — усі вони "лохи", тому що "для них нічого не існує", — сказав він.

За його словами, Трамп не хотів, щоб його бачили в присутності військових з ампутованими кінцівками, тому що йому "це не личить".

Келлі заявив, що, на думку Трампа, американські військові, які віддали свої життя, захищаючи Америку, є "невдахами".

Він заявив, що Трамп "захоплюється автократами і диктаторами-вбивцями" і "не відчуває нічого, крім презирства до наших демократичних інститутів".

Трампбілий дімвійна в Українікритикаросія окупанти

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