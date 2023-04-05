Екскерівник ДП "Антонов" отримав підозру: через нього було знищено "Мрію"

Сума завданих державі збитків становить понад 8,4 млрд грн.

Правоохоронці повідомили колишньому директору держпідприємства "Антонов" Сергію Бичкову про підозру у службовій недбалості, через яку було знищено вантажний літак "Мрія".



Про це повідомляють правоохоронці.

"Слідство вважає, що експосадовець, попри застереження державних органів та достеменно знаючи про припинення страхового покриття на повітряне судно, не забезпечив передислокацію літака в безпечне місце. У результаті під час повітряної атаки російських військ на аеропорт у селищі Гостомель "Мрія" згоріла" - йдеться у повідомленні.



Також зазначається, що літак АН-225 "Мрія" напередодні військового вторгнення росії в Україну був технічно справний, на аеродромі зберігалася достатня кількість авіапального для виконання рейсу, а екіпаж був готовий до вильоту.

Усе це вказує на те, що були всі можливості для евакуації повітряного судна в аеропорт у м. Лейпциг (Німеччина). Утім колишній генеральний директор ДП "Антонов" не віддав відповідного наказу та проігнорував доповіді та пропозиції підлеглих. Наразі підозрюваний перебуває під вартою без можливості внесення застави.