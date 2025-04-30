Ексменеджерам "Укрзалізниці" оголосили вирок за схему з пальним на 98 мільйонів
30 квітня 2025, 14:33
Фото: uz.gov.ua
Гусака і Шевченка взяли під варту в залі суду.
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) оголосив вирок у справі про заволодіння 98 млн грн "Укрзалізниці" під час закупівлі пального.
Про це повідомив Центр протидії корупції.
ВАКС визнав винуватими експосадовців філії "Центр транспортного сервісу "Ліски" АТ "Укрзалізниця". Вироки отримали:
- Руслан Гусак, ексначальник філії — дев'ять років ув’язнення з конфіскацією майна;
- Олексій Шевченко, колишній головний інженер — дев'ять років з повною конфіскацією;
- Валерій Вовк, колишній перший заступник керівника Одеського відділення — вісім років з повною конфіскацією;
- Інна Дишлюк, колишня головна інженерка — вісім років з конфіскацією майна.
Суд також заборонив усім обіймати керівні посади протягом трьох років.
Гусака і Шевченка взяли під варту в залі суду.
Вовк і Дишлюк залишаться під цілодобовим домашнім арештом із носінням електронного браслета до набуття вироком законної сили.