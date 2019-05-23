Екс-мера молдовського Тирасполя знайшли мертвим на Одещині
Речник Нацполіції Ярослав Тракало підтвердив УП, що на Одещині знайшли тіло людини, але імені убитого не назвав.
"Дійсно, було виявлено тіло, за попередніми даними, з ознаками насильницької смерті. Поліція була на місці події. Наразі встановлюємо обставини події та осіб, які можуть бути причетні", - сказав він.
Тракало додав, що за даним фактом відкрито 3 кримінальні провадження.
"Відкрито провадження за п.6, п.12 ч.2 ст. 115 (убивство, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою), ч.3 ст. 289 (заволодіння транспортним засобом, поєднане з насильством) та ч. 4 ст. 187 (розбій) ККУ", - підсумував речник поліції.
Триває слідство.
Як повідомляє Deschide Știrea, у будинку Безбабченка у передмісті Одеси поліція знайшла сліди крові. Тіло екс-мера Тирасполя і його авто знайшли у 5 км від дому у покинутій будівлі.
ФОТО DESCHIDE ȘTIREA
Безбабченко очолював державну адміністрацію Тирасполя – так званої столиці самопроголошеної невизнаної Придністровської Молдавської Республіки у 2012-2016 роках. Після виборів президента так званого Придністров’я втік в Україну.
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