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Ексміністр Воллес не виключає відправлення військ Британії до України

20 березня 2024, 12:33
Ексміністр Воллес не виключає відправлення військ Британії до України
Фото: Бен Воллес/ glavcom.ua
Політик допустив, що солдатам королівства доведеться розміститися в Україні.

Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що відправлення британських військ до України "не можна виключати".

Про це повідомляє видання Daily Mail.

"Ми повинні використовувати фразу "ми не можемо виключити". Зрештою, частина стримування - це двозначність, щоб противник думав, як далеко ми зайдемо і що будемо робити. Це те, що путін робить майстерно - він змушує всіх здогадуватися. Важливо, щоб ми ніколи не закривали шляхи і змушували людей гадати", - сказав Воллес.

За його словами, фіктивні вибори в росії показали, що очільник кремля - найближчий до Адольфа Гітлера в цьому поколінні.

"Найкраще - це переконатися, що він розуміє, що ми вважаємо те, що він робить в Україні, дуже і дуже серйозним", - наголосив колишній керівник британського Міноборони.

Воллесвійна в Україніросія окупантивійська в Україні

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