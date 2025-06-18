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Ексміністра оборони Словаччини намагалися заарештувати через підтримку України

18 червня 2025, 18:38
Ексміністра оборони Словаччини намагалися заарештувати через підтримку України
Однак він перебуває у Канаді.

Сьогодні колишнього міністра оборони Словаччини Ярослава Надя та кількох інших посадовців підозрюють у "порушенні законодавства" на тлі закупівлі і передачі Україні артилерійських мін, боєприпасів, систем ППО і винищувачів МіГ-29. 

Про це повідомляє словацьке видання Aktuality.

Розслідування веде управління з боротьби з організованою злочинністю Словаччини та поліція.

Європейська прокуратура займається закупівлею і подальшим даруванням артилерійських мін та боєприпасів Україні. 

Проте є підозра, що цей процес не здійснювали відповідно до закону. 

Крім того, розслідування ґрунтується на висновках аудиторів Верховної аудиторської служби, що перевірили всі укладені виконавчі контракти в період із 2022-го до 2023 року у сфері закупівлі військової техніки й боєприпасів. 

Також відомо, що закупівля відбулася протягом одного вікенду в лютому і одразу після вторгнення росії в Україну.

Сьогодні, 18 червня, поліція намагалася заарештувати Надя, однак до кінця червня він перебуває у відпустці в Канаді. 

Ексмінсітр  назвав спробу арешту "театром" і додав, що після повернення до Словаччини прийде на допит до слідчих. 

"Я постійно повторюватиму собі, як я пишаюся тим, як ми допомогли Україні. Я б зробив це знову. І знову. І навіть більше. Бо саме в цьому суть людяності й відповідальності. Захищати невинну жертву огидної російської агресії. І уряд Едуарда Гегера добре це знав і діяв правильно. Я щасливий і пишаюся цим. Дуже пишаюся! І якщо ці проросійські агенти хочуть мене за це посадити, нехай буде так. Це мене не зламає, і майбутнє покаже правду", – написав він.

Але відомо, що поліція затримала Александра Гурського, колишнього главу державного підприємства Konštrukty Defense, а також намагається затримати Петра Козака, колишнього генерального секретаря міністерства оборони, який перебуває у Словаччині.
 

 

СловаччинаЯрослав Надь

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