Експерт назвав скільки літаків F-16 Україна вже отримала від партнерів

Наразі в Україні є нестача пілотів, які могли б керувати вже переданими літаками.

Нідерланди пообіцяли Україні передати 42 винищувачі F-16, з яких 24 відправлять протягом наступного року.

Про це в ефірі "Київ 24" повідомив авіаційний експерт Костянтин Криволап.

"Відповідно, цьогоріч вони нам мають передати 18. З цих 18 відраховуємо 5, де двомісні кабіни для навчання пілотів. Вони можуть виконувати всі бойові функції. Але вони були передані на базу в Румунію для навчання українських літаків. Було повідомлено спершу, що нам до цього передали або 6 літаків, або 10. Все стало сходитися до того, що 6. Один ми втратили. Залишається 18 літаків. Це формат американської ескадрильї", – сказав Криволап.

Водночас він додав, що за офіційними даними 8 українських пілотів пройшли навчання на літаках у F-16, ще 12 – в Арізоні, США.

"Тобто в нас 19 пілотів і 18 літаків. Таким чином у нас дуже високе навантаження на пілотів. Оскільки на один літак треба два, а краще три пілоти. Адже є вірогідність постійних атак від рф, літаки треба катати по аеродромах, підіймати в повітря, коли щось злітає. Крім того, треба враховувати місії. Пілот не може 24/7 сидіти за джойстиком. Тому я думаю, що деяка кількість літаків зараз стоїть десь у сусідів і ми навіть до них не доходимо, оскільки немає льотного складу, який міг би на них літати", – пояснив експерт.