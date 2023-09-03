Експерт оцінив, чи може росія застосувати ядерну зброю проти ЗСУ

Наслідки такого кроку для росії будуть шалені.

Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Єгор Чернєв розповів, чи існує потенційна загроза застосування ядерної зброї з білорусі по території України.

Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

"На сьогоднішній день немає загрози з боку Республіки білорусь по застосуванню ядерної зброї потенційно навіть проти України", – повідомив Чернєв.

За його словами, наразі немає й не буде ескалації. росіяни розуміють, що застосування ядерної зброї не дасть їм жодного ефекту.

Він пояснив: якщо росія розглядатиме удари по території України тактичною ядерною зброєю, то це означає, що вона має мати якусь ціль, застосування тактичної ядерної зброї по якій буде означати непоправні втрати для України, й після чого Україна капітулює.

"В нас немає такої концентрації в одному місці наших військ задля того, щоби завдати одного разу удар, і все на цьому ми закінчимо. Але наслідки від партнерів і міжнародного співтовариства будуть шалені. Тому що не тільки Захід, а і Схід (Китай та Індія) попередили, що не смійте використовувати ядерну зброю", – сказав Чернєв.