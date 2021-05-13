Експерти допускають економічне падіння в найближчі три місяці
Про це свідчать результати експертного опитування "Політичний квартал: весна 2021" проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, презентованого в "Укрінформі".
"Ми запитували експертів про ймовірність настання тих чи інших подій. Мова йде про те, що більшість - 51% експертів - вважають, що можливе економічне падіння, рецесія. І також збільшився скепсис щодо відновлення співпраці України з МВФ", - зазначив аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" Петро Бурковський під час презентації опитування.
За словами аналітика, щодо питань відставки уряду, переформатування парламентської монобільшості чи запровадження нових санкцій проти проросійських політиків і проросійських медіа в Україні експерти більше схиляються до того, що це малоймовірні події.
Крім того, 35% експертів вважають імовірною повномасштабну військову агресію Росії проти України.
Низькою (менше 30%) експерти вважають імовірність таких подій, як запровадження надзвичайного стану через епідемію коронавірусу, доступність щеплення від COVID-19 для всіх бажаючих та масові протести проти запровадження жорстких карантинних обмежень.
Експертне опитування "Політичний квартал: весна 2021" проведено Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва впродовж квітня-травня 2021 року. Всього опитано 52 експерти.
Нагадаємо, що J.P. Morgan прогнозує зростання ВВП України в 2021 році на 5,6%
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