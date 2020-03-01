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Експерти назвали найбезпечнішу авіакомпанію в світі

Qantas назвали найстарішою постійно діючою авіакомпанією в світі - їй 99 років - і помістили на перше місце
Фахівці відстежують дані 405 авіакомпаній. При складанні топ-20 вони враховують різні критерії: статистику аварій і інцидентів у перевізників, урядові аудити і перевірки з боку наглядових органів, прибутковість, вік авіапарку тощо.
Експерти назвали найбезпечнішу авіакомпанію в світі Фото: ТАСС

Список найбезпечніших авіакомпаній світу в новому 2020 році очолив австралійський перевізник Qantas, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Рейтинг підготували експерти порталу AirlineRatings.

Фахівці відстежують дані 405 авіакомпаній. При складанні топ-20 вони враховують різні критерії: статистику аварій і інцидентів у перевізників, урядові аудити і перевірки з боку наглядових органів, прибутковість, вік авіапарку тощо.

Qantas назвали найстарішою постійно діючою авіакомпанією в світі - їй 99 років - і помістили на перше місце. У AirlineRatings зазначили, що за цей час компанія накопичила унікальний досвід у галузі експлуатації повітряних суден та безпеки перевезень.

У дослідженні повідомляється, що Qantas є лідером в розробці аеронавігаційної системи майбутнього, реєстратора польотних даних для спостереження за роботою літака і екіпажу, систем автоматичної посадки з використанням GPS.

На друге місце рейтингу AirlineRatings помістили Air New Zealand, на третє - EVA Air. П'ятірку найбезпечніших авіакомпаній замикають Etihad і Qatar Airways.

Експерти представили також топ-10 найбільш безпечних бюджетних авіаперевізників у 2020 році. До переліку увійшли Air Arabia, Flybe, Frontier, HK Express, IndiGo, Jetblue, Volaris, Vueling, Westjet і Wizz.

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03 01 2020 09:28
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