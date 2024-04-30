Експерти ООН підтвердили удари північнокорейських ракет по Харкову

Їх використання росією порушує санкції ООН.

росія дійсно била по Україні північнокорейськими ракетами, йдеться у експертному звіті ООН для комітету Ради Безпеки. У ньому значиться, що уламки від ракети, яка впала в Харкові 2 січня, належали північнокорейській балістичній ракеті серії Hwasong-11.

Про це пише Reuters.

Спостерігачі ООН дійшли висновку, що "уламки ракети, яка впала в Харкові, Україна, 2 січня 2024 року, походять від ракети КНДР серії Hwasong-11" і порушують заборону на постачання зброї із КНДР.

В звіті значиться, що експерти самостійно не змогли перевірити, звідки була запущена ракета, однак дані про траєкторію її польоту "вказують на те, що вона була запущена в межах території російської федерації".

"Таке місце запуску, ймовірно, означало б закупівлю ракет російською федерацією", — зазначили експерти у звіті, додавши, що в такому разі йдеться про порушення ембарго на постачання зброї, накладеного на Північну Корею в 2006 році.

Водночас минулого місяця росія наклала вето на щорічне оновлення складу спостерігачів ООН за санкціями, відомих як група експертів, які протягом 15 років спостерігали за дотриманням санкцій ООН щодо Північної Кореї через її ядерну програму та програму балістичних ракет. Мандат поточної групи закінчується сьогодні.

Нагадаємо, 2 січня цього року російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову.

Після цього речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко у коментарі журналістам розповів, що для атаки ворог скористався ракетою північнокорейського виробництва.