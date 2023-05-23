Експерти розповіли, коли у першої економіки світу можуть закінчитися гроші

Зараз усі погляди прикуті до верхньої межі боргу США, і попереду можуть бути хороші новини.

Раніше міністр фінансів Джанет Єллен заявила, що "датою Х", або датою, коли США більше не зможуть оплачувати свої рахунки та ризикують оголосити дефолт, є 1 червня.

Але фактичний термін може бути на тиждень пізніше 1 червня.

Про це пише Business Insider.

"Дата X" - це коли США більше не можуть оплачувати свої рахунки, якщо стеля боргу не буде підвищена.

На думку Джанет Єллен, США мають гроші для погашення усіх своїх рахунків до 1 червня 2023 року.

Глава американського Мінфіну наголосила, що саме перший день літа може відіграти надзвичайно важливу роль для країни, яка є першою економікою світу.

Уряд США очікує деяких податкових виплат 15 червня, які будуть "значними", що забезпечить деякі доходи. Але в цілому навколо ситуації існує невизначеність, додала вона.

Проте експерт одного з найбільших інвестиційних банків у світі - Goldman Sachs, Алек Філліпс вважає, що влада має трохи більше часу — до 8 або 9 червня. За його словами, ці дати, найімовірніше, будуть останніми днями, коли реально залишиться можливість уникнути дефолту.

Філліпс не розповів, яким саме чином вираховували вищезгадані дати. Експерт також додав, що навіть якщо американська влада отримає кілька додаткових днів для розв’язання цього питання, все-таки краще зробити це раніше, ніж пізніше.

Нагадаємо, 23 травня зустріч президента Джо Байдена і спікера Палати представників Кевіна МакКарті щодо підвищення ліміту державного боргу завершилась нічим, сторони не змогли досягти бажаної угоди.

Представники Демократичної та Республіканської партій мають лише 10 днів для того, щоб досягти угоди й збільшити державний ліміт, аби не спровокувати безпрецедентний борговий дефолт, який, як попереджають економісти, може призвести до рецесії у всьому світі.