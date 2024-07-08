Експерти UNCTAD назвали зміни у світовій економіці та їхній вплив на Україну

Серед нових явищ у світовій торгівлі є розподіл на великі альянси та концентрація на глобальній пропозиції.

Експерти UNCTAD у липневому звіті про глобальну торгівлю назвали три нові тренди, що змінюють світову економіку. Ці тренди зрештою впливатимуть практично на всі країни, включно з Україною.

Про новий огляд світової торгівлі пише Bloomberg.

Насамперед експерти виділяють значно більшу концентрацію зусиль всіх учасників торгових операцій на глобальному рівні. Водночас буде спостерігатися і протилежна тенденція – розподіл між країнами на великі альянси, які будуть захищати свої інтереси та лобіювати своє бачення того, як має розвиватись торгівля. Третім важливим трендом буде зростання протекціонізму, а відповідно і витрат на просування товарів та послуг. Остання тенденція пов'язана як з політичними, так і економічними особливостями не лише глобального заходу, але й глобального сходу.

Відновлення торгівлі, хоча і повільними темпами: +350 млрд за товари і послуги. Глобальна торгівля товарами та послугами відновлюється після минулорічного спаду на тлі потужного зростання економіки у Сполучених Штатах та відновлення стабільного експорту з Азії.

Експерти Агентства ООН з питань торгівлі та розвитку (UNCTAD) також зазначають, що у першому півріччі прогнозується зростання торгівлі у глобальному вимірі на 2%. Таке зростання додасть не менше 250 млрд доларів додаткових прибутків у торгівлі товарами та приблизно 100 млрд доларів у сфері послуг. Відповідні розрахунки зроблені щодо аналогічного періоду 2023 року.