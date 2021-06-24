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Експертиза не змогла підтвердити умисне збиття літака МАУ

Фахівці нарікають, що Іран не надав достатньо інформації
Канадська восьмимісячна судово-медична експертиза не знайшла доказів того, що збиття над Тегераном літака МАУ у 2020 році було навмисним.
Експертиза не змогла підтвердити умисне збиття літака МАУ Рятувальники працюють серед уламків літака МАУ, що розбився біля аеропорту Імам Хомейні в Тегерані, 8 січня 2020 року Фото: EPA-EFE / ABEDIN TAHERKENAREH

Про це повідомляє CBC News, зазначає "Громадське".

Так, цей аналіз базувався на всіх доказах і розвідувальних даних, які є у розпорядженні уряду Канади.

"Хоча група судово-медичної експертизи не знайшла доказів того, що збиття рейсу PS752 було навмисним, це жодним чином не звільняє Іран від відповідальності за загибель 176 невинних людей", - йдеться в повідомленні.

Так, у звіті зазначають, що Іран так і не зміг надати достовірного пояснення причин трагедії. "Тільки Іран має повний доступ до доказів, місця аварії та свідків. Відповідальність за те, щоб дати остаточні відповіді щодо всіх аспектів цієї трагедії, лежить на Ірані", - йдеться у звіті.

Однак з огляду на сукупність доступної інформації, група криміналістів прийшла до висновку, що небезпечну ситуацію викликала "серія дій і бездіяльності іранських цивільних і військової влади".

Нагадаємо, що Українська сторона обурена співпрацею Ірану в розслідуванні збиття літака МАУ
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24 06 2021 14:16
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