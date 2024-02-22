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ПОЛІТИКА

Експорт британських компаній зміцнює військову машину росії в Україні – ЗМІ

22 лютого 2024, 15:18
Експорт британських компаній зміцнює військову машину росії в Україні – ЗМІ
Однак спочатку товари йдуть до країн-посередників.

Британські товари подвійного призначення - безпілотники, оптичні прилади, продукція важкого машинобудування – досі потрапляють до росії, незважаючи на санкцій.

Про це свідчить аналіз, проведений телеканалом Sky News.

Зазначається, що спочатку товари надходять до країн Кавказу і Центральної Азії, а потім прямують до рф.

Дослідження встановило, що якщо британський експорт до росії різко скоротився, то до інших колишніх радянських країн-сателітів він злетів в рази.

Зокрема, експорт до Киргизстану підскочив більш як на 1100%. Йдеться переважно про важку техніку й транспортні засоби, які не можна відправляти безпосередньо до росії. Обсяги британського експорту майже так само різко зросли до Вірменії.

Аналіз показує, що до Грузії, Вірменії, Киргизстану та Узбекистану надходять частини літаків, гелікоптерів і дронів. Британські компанії експортували до цих чотирьох країн таких товарів на 6 млн фунтів стерлінгів, що перевищує традиційні обсяги експорту.

Зазначається, що й інші європейські країни, зокрема Німеччина й Польща, теж продають у кавказькі й центральноазійські країни велику кількість обладнання, яке йде до росії. 

експортсанкціїБританія

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