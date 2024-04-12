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Експорт Китаю різко впав – WSJ

12 квітня 2024, 14:07
Експорт Китаю різко впав – WSJ
Фото: з вільного доступу
Зниження експорту кинуло тінь на останні ознаки відновлення китайської економіки.

В березні експорт Китаю, який заявив, що не має вигоди від війни в Україні, впав більше, ніж очікувалося, після короткочасного відновлення, що "кинуло тінь на останні ознаки відновлення" другої за величиною економіки світу.

Про це пише Wall Street Journal.

Зазначається, що вихідні поставки в доларовому еквіваленті впали на 7,5%, що різко нижче зростання в січні-лютому на 7,1%, про що свідчать офіційні дані.

Імпорт впав на 1,9%, порівняно з попереднім роком, після зростання на 3,5% у перші два місяці року.  Позитивне сальдо торгового балансу Китаю в березні склало 58,55 мільярда доларів.

У WSJ зазначають, що нещодавно були опубліковані дані, що свідчать про відновлення виробничої діяльності Піднебесної.

"Це дало попередні надії, що Китай, можливо, почав рік на більш міцній основі, і деякі економісти покращили свої прогнози щодо цьогорічного економічного зростання Китаю ближче до запланованих Пекіном 5%", – йдеться у повідомленні.

Водночас, як зазначають журналісти, негативні торгівельні результати ставлять під сумнів реалістичність відновлення китайської економіки.

експортКитайвійна в Україніросія окупанти

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