CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСША відвантажили найбільше сирої та нафтопродуктів за три десятиліття, оскільки економіки, які страждають від енергетичного голоду, все більше звертаються до американських поставок, щоб запобігти дефіциту.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Експорт нафти із США досяг історичного максимуму
Фото: Марк Фелікс/Bloomberg
Про це повідомляє Bloomberg.
Так, минулого тижня з портів США на зарубіжні ринки відвантажувалося щодня понад 11 млн барелів сирої нафти та нафтопродуктів, зокрема дизельного пального. Це найбільший показник за період з лютого 1991 року.
Експорт дизпалива зріс найбільше – на 20%. Продаж за рубіж сирої нафти перевищує 4 млн барелів на день другий тиждень поспіль.
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25 08 2022 09:29 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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