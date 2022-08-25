Експорт нафти із США досяг історичного максимуму

США відвантажили найбільше сирої та нафтопродуктів за три десятиліття, оскільки економіки, які страждають від енергетичного голоду, все більше звертаються до американських поставок, щоб запобігти дефіциту.

Фото: Марк Фелікс/Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg. Так, минулого тижня з портів США на зарубіжні ринки відвантажувалося щодня понад 11 млн барелів сирої нафти та нафтопродуктів, зокрема дизельного пального. Це найбільший показник за період з лютого 1991 року. Експорт дизпалива зріс найбільше – на 20%. Продаж за рубіж сирої нафти перевищує 4 млн барелів на день другий тиждень поспіль.

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