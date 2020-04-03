Експорт насіння олійних культур торік зріс на 44%

“У товарній структурі вітчизняного експорту традиційно переважає продукція рослинництва. Головними продуктами у ній, крім зернових, є олійні культури, рослинна олія та продукти їх переробки. За даними Державної служби статистики України, у 2019 році вартість експорту насіння олійних культур склала 2,5 млрд дол. Це на 32 % більше, ніж 2018 року. Обсяги поставок цієї продукції на зовнішні ринки збільшились на 44 % – до 6,9 млн тонн”

Експорт насіння олійних культур з України у 2019 році виріс на 44% - до 60 млн тонн.

Про це заявив заступник директора Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки”(ІАЕ) Микола Пугачов, повідомляє пресслужба ІАЕ, передає УКРІНФОРМ.

“У товарній структурі вітчизняного експорту традиційно переважає продукція рослинництва. Головними продуктами у ній, крім зернових, є олійні культури, рослинна олія та продукти їх переробки. За даними Державної служби статистики України, у 2019 році вартість експорту насіння олійних культур склала 2,5 млрд дол. Це на 32 % більше, ніж 2018 року. Обсяги поставок цієї продукції на зовнішні ринки збільшились на 44 % – до 6,9 млн тонн”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обсяги експорту ріпаку у натуральному виразі вдруге поспіль сягнули рекордної для України позначки – 3,2 млн тонн, перевищивши торішній рекорд у 2,4 млн тонн. Найбільшими для нашої країни стали і закордонні продажі соєвих бобів – 3,6 млн тонн, поінформував науковець.

За його словами, основними покупцями українських олійних культур та олії у 2019 році, як і в попередні роки, є країни Азії та Європи. Також у 2019 році відбулося посилення позицій Європейського Союзу в імпорті насіння вітчизняних олійних культур. Торік частка їх експорту до країн цього регіону перевищила 60%.

На думку науковця, топ-3 основних споживачів вітчизняної продукції цієї групи залишився без змін. Провідну позицію серед імпортерів українських олійних культур другий рік поспіль утримує Німеччина (18,9%). Значними є також частки Туреччини (18,2%) та Бельгії (13,3%). Далі з помітним відривом йдуть Єгипет (9,0 %), Нідерланди (6,9 %), Франція (6,7%), Білорусь (5,4 %) та Польща (3,9%). Сумарно ці країни забезпечили Україні понад 82 % експортних доходів від усіх закордонних поставок олійних.

За інформацією експерта, у 2019 році були встановлені абсолютні рекорди за обсягами зарубіжних поставок як соєвої олії – 375 тис. тонн, так і ріпакової олії – 151 тис. тонн.

Втім, у групі жирів та олій визначальним товаром для експортних ринків залишається соняшникова олія вітчизняного виробництва. У 2019 році її експорт з України сягнув рекордного показника у 6,1 млн тонн, на 9 % перевищивши показник 2018 року. Виручка від продажу соняшникової олії становила 4,3 млрд дол., що на 4 % більше, ніж у попередній рік, зазначив Пугачов.

За його словами, 2019 року найбільший попит на українську олію традиційно спостерігався з боку Індії (30,6 %). Решта важливих країн – імпортерів цього виду агропродукції помітно їй поступилися: Китай (15,7%), Нідерланди (9,7%), Іспанія (6,6%), Ірак та Італія (по 5,6%), Польща (3,6%). Сукупно ці країни акумулюють понад 77% вартісних поставок олії на зовнішні ринки, підсумував директор Інституту аграрної економіки.

Нагадаємо, що Україна збільшила експорт сільгосппродукції на 14,3 %.