Експорт російського аміаку через Україну допоможе зберегти "зернову угоду" - Генсек ООН

Антоніу Ґутерреш переконаний, що це створить умови для продовження угоди, особливо якщо експортна програма буде розроблена таким чином, що принесе користь обом країнам

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерреш вважає, що експорт російського аміаку через аміакопровід з Тольятті (рф) до Одеси сприятиме збереженню "зернової угоди", яку ha погрожує розірвати.

Про це він заявив в інтервʼю турецькому державному агентству Anadolu Agency.

"Чорноморська зернова ініціатива стала можливою завдяки посередництву Секретаріату ООН і Туреччини, і зараз президент Ердоган та я особисто сприяємо тому, аби забезпечити її продовження. Зараз ми обговорюємо можливості експорту російського аміаку через українські порти, з доставкою туди трубопроводом, який перетинає Україну", – заявив Ґутерреш.

За його словами, перша проблема, яка "потребує вирішення", це вихід російського продовольства та добрив на міжнародні ринки. Для цього є низка перешкод, але ООН разом із ЄС та США повторюють, що санкції не стосуються російського продовольства та добрив.

"І нам дуже потрібні російські добрива в момент, коли ми спостерігаємо кризу ринку добрив. В багатьох частинах світу люди не сіють і не садять всю землю, яка у них є, через брак добрив", – додав генсек ООН.

Ґутерреш переконаний, що це створить умови для продовження програми, "особливо якщо ця угода буде розроблена таким чином, що принесе користь обом країнам".

Довідково

В Україні є єдиний аміакопровід "Тольятті-Одеса", кінцевою точкою якого є Одеський припортовий завод. Через нього до 24 лютого здійснювався експорт аміаку виробництва російських ПАТ "Тольяттіазот" (належить російському олігарху Дмітрію Мазепіну) та АТ "Мінудобрєнія" (належить російському олігарху Аркадію Ротенбергу).

Поставки "трубою" припинилися 24 лютого із початком повномасштабної війни рф проти України. 40 тисяч тонн аміаку, що знаходились в УКраїні, були заарештовані і передані в управління АРМА.