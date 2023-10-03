Експорт російської нафти до Індії суттєво відновився у вересні – Bloomberg

Зростанню сприяли великі запаси та знижки.

За даними аналітичної компанії Kpler SAS, поставки російської нафти до Індії у вересні зросли на 15% після семимісячного мінімуму в серпні завдяки великим запасам та знижкам.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з підрахунками аналітичної компанії, минулого місяця обсяги поставок із росії становили 1,78 млн барелів на добу. За словами провідного аналітика Kpler Віктора Катона поставки нафти рф до Індії, швидше за все, залишаться на високому рівні.

Він каже, що існує "багато можливостей" для зростання поставок із росії, оскільки заборона рф на експорт дизельного палива означає, що її нафтопереробні заводи скоротять обсяги переробки, і більше нафти буде доступно для експорту за кордон.

За словами Катона, Індія в основному купує сорт Urals, який поставляється зі знижкою близько 4 доларів за барель до Brent, що робить його більш привабливим, ніж поставки з Близького Сходу. Зі збільшенням доступності російської нафти експортери можуть запропонувати ще більші знижки в майбутньому.

Поставки з Іраку, другого за величиною постачальника нафти до Індії, у вересні зросли на 9,4% порівняно з попереднім місяцем до 934 тисяч барелів на день, тоді як поставки з Саудівської Аравії, третього за величиною постачальника, впали на 41% до 491 тисячі барелів на день.

З початку запровадження антиросійських санкцій у зв’язку з повномасштабним вторгненням рф в Україну, Індія почала відігравати більш важливу роль на світових нафтових ринках, купуючи все більше дешевої російської нафти та переробляючи її на паливо для Європи і США.