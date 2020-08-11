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Експорт українських товарів у жовтні зріс на 1,3%

Експорт українських товарів у жовтні зріс на 1,3% та склав 4,6 мільярдів доларів
Найбільше зростання експорту цього року спостерігається в КНР - на 88%, або на 2,6 млрд доларів.
Експорт українських товарів у жовтні зріс на 1,3% Фото: з вільних джерел

Експорт українських товарів у жовтні зріс на 1,3% та склав 4,6 мільярдів доларів. 

Про це йдеться на Фейсбук сторінці прем'єр міністра Дениса Шмигаля, зазначає "Економічна правда".

За його словами, найбільше зростання експорту цього року спостерігається в КНР -  на 88%, або на 2,6 млрд доларів. 

Нагадаємо, що напередодні Денис Шмигаль заявив, що потенціал України у міжнародній торгівлі становить 400 мільярдів

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08 11 2020 12:13
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