БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНайбільше зростання експорту цього року спостерігається в КНР - на 88%, або на 2,6 млрд доларів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Експорт українських товарів у жовтні зріс на 1,3%
Експорт українських товарів у жовтні зріс на 1,3% та склав 4,6 мільярдів доларів
Фото: з вільних джерел
Експорт українських товарів у жовтні зріс на 1,3% та склав 4,6 мільярдів доларів.
Про це йдеться на Фейсбук сторінці прем'єр міністра Дениса Шмигаля, зазначає "Економічна правда".
За його словами, найбільше зростання експорту цього року спостерігається в КНР - на 88%, або на 2,6 млрд доларів.
Нагадаємо, що напередодні Денис Шмигаль заявив, що потенціал України у міжнародній торгівлі становить 400 мільярдів
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