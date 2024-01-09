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ПОЛІТИКА

Експорт ЄС до росії впав до 37% від довоєнного рівня – Spiegel

09 січня 2024, 17:11
Експорт ЄС до росії впав до 37% від довоєнного рівня – Spiegel
Фото: з вільного доступу
Після нападу на Україну експорт ЄС до росії помітно впав. Залишається питання: Чому так багато товарів все ще експортується туди?

За даними Мюнхенського інституту економічних досліджень Ifo, після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну на початку 2022 року експорт ЄС до росії впав до 37% від довоєнного рівня.

Про це повідомляє Spiegel.

Однією з причин все ще високого обсягу експорту до росії є те, що лише 32% всіх товарів з ЄС підпадають під санкції.

"Що стосується предметів розкоші, то, наприклад, експорт шампанського в росію підпадає під санкції, але не просекко", – прокоментувала у вівторок Феодора Теті, заступниця керівника Центру зовнішньої торгівлі Ifo.

Крім того, багато товарів з ЄС, що потрапили під санкції, можуть постачатися до росії опосередковано через треті країни, як свідчать оцінки нової бази даних санкцій Ifo.

За даними Інституту Ifo, близько третини санкційних товарів відсутні у росії порівняно з довоєнним періодом через експортні обмеження ЄС та інших західних країн.

Для росії Китай є найважливішою альтернативною країною походження продуктів, які потрапили під санкції: 61 відсоток цих товарів походять з Китаю. У 2021 році ця частка становила лише 35 відсотків.

13 відсотків усіх товарів, що потрапили під санкції Заходу, надходять до росії з Туреччини – у 2021 році це було трохи менше 3 відсотків.

З Вірменії Росія зараз також отримує невелику частку – близько 1 відсотка – всіх санкційних товарів. За цей же період експорт з ЄС до Вірменії подвоївся.

"У випадку з Китаєм збільшення експорту до росії можна принаймні частково пояснити зростанням внутрішнього виробництва. Однак у випадку Туреччини та Вірменії раптове і різке збільшення експорту до росії викликає підозри в ухилянні від санкцій", – сказала Теті.

Згідно з останніми даними Федерального статистичного відомства, німецький експорт до росії за рік впав приблизно на 38 відсотків до близько 0,8 мільярда євро в листопаді 2023 року. Відповідно, в листопаді росія посіла 16-е місце серед найважливіших країн призначення для німецького експорту за межами ЄС. У лютому 2022 року, за місяць до нападу на Україну, росія була на 5-му місці.

ЄСрф тероризмекспортсанкції

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