Експорт зернових з України вперше перевищив 50 млн тонн Поставки кукурудзи склали майже 30 млн тонн, пшениці - понад 15,5 млн тонн

Експорт зернових, зернобобових культур і борошна з України за результатами 2018/2019 маркетингового року (1 липня 2018 року - 30 червень 2019 року) вперше перевищив 50 млн тонн.

Фото: english.ruvr.ru

Такі дані оприлюднила в понеділок пресслужба Мінагрополітики. Експорт зернових і зернобобових склав 49 995 тис. тонн, у тому числі: пшениця і суміш пшениці та жита - 15 579 тис. тонн;

ячмінь - 3 692 тис. тонн;

жито - 87,8 тис. тонн;

кукурудза - 29 822 тис. тонн;

інші зернові і зернобобові - 815 тис. тонн. Експорт борошна склав 301,28 тис. тонн, з яких: борошно пшеничне або суміші пшениці та жита (меслин) - 299 897 тонн;

борошно інших зернових культур 1 384 тонн. Порівняно з попереднім маркетинговим роком експорт зріс більш ніж на 10 млн тонн. Нагадаємо, що за підсумками 2018 року обсяг аграрного експорту України зріс на $880 млн та склав $18,8 млрд.

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