БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЕкспорт зернових, зернобобових культур і борошна з України за результатами 2018/2019 маркетингового року (1 липня 2018 року - 30 червень 2019 року) вперше перевищив 50 млн тонн.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Експорт зернових з України вперше перевищив 50 млн тонн
Поставки кукурудзи склали майже 30 млн тонн, пшениці - понад 15,5 млн тонн
Фото: english.ruvr.ru
Такі дані оприлюднила в понеділок пресслужба Мінагрополітики.
Експорт зернових і зернобобових склав 49 995 тис. тонн, у тому числі:
- пшениця і суміш пшениці та жита - 15 579 тис. тонн;
- ячмінь - 3 692 тис. тонн;
- жито - 87,8 тис. тонн;
- кукурудза - 29 822 тис. тонн;
- інші зернові і зернобобові - 815 тис. тонн.
Експорт борошна склав 301,28 тис. тонн, з яких:
- борошно пшеничне або суміші пшениці та жита (меслин) - 299 897 тонн;
- борошно інших зернових культур 1 384 тонн.
Порівняно з попереднім маркетинговим роком експорт зріс більш ніж на 10 млн тонн.
Нагадаємо, що за підсумками 2018 року обсяг аграрного експорту України зріс на $880 млн та склав $18,8 млрд.
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