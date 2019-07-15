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Експорт зернових з України вперше перевищив 50 млн тонн

Поставки кукурудзи склали майже 30 млн тонн, пшениці - понад 15,5 млн тонн
Експорт зернових, зернобобових культур і борошна з України за результатами 2018/2019 маркетингового року (1 липня 2018 року - 30 червень 2019 року) вперше перевищив 50 млн тонн.
Експорт зернових з України вперше перевищив 50 млн тонн Фото: english.ruvr.ru

Такі дані оприлюднила в понеділок пресслужба Мінагрополітики.

Експорт зернових і зернобобових склав 49 995 тис. тонн, у тому числі:

  • пшениця і суміш пшениці та жита - 15 579 тис. тонн;
  • ячмінь - 3 692 тис. тонн;
  • жито - 87,8 тис. тонн;
  • кукурудза - 29 822 тис. тонн;
  • інші зернові і зернобобові - 815 тис. тонн.

Експорт борошна склав 301,28 тис. тонн, з яких:

  • борошно пшеничне або суміші пшениці та жита (меслин) - 299 897 тонн;
  • борошно інших зернових культур 1 384 тонн.

Порівняно з попереднім маркетинговим роком експорт зріс більш ніж на 10 млн тонн.

Нагадаємо, що за підсумками 2018 року обсяг аграрного експорту України зріс на $880 млн та склав $18,8 млрд.

 

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15 07 2019 12:33
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