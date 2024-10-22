Екс-посадовці Республіканської партії вимагають розслідування розіграшу Маском $1 млн

Мільярдер Ілон Маск, який підтримує Дональда Трампа, оголосив, що платитиме до 1 мільйона доларів на день випадковій людині, яка у ключовому штаті Пенсильванії підпише його петицію напередодні виборів 5 листопада.

У Сполучених Штатах закликали перевірити відповідність закону анонсованих мільярдером Ілоном Маском розіграшів 1 млн доларів у "хиткому" штаті Пенсильванія для тих, хто підпише його петицію.

Про це пишуть американські ЗМІ, зокрема CNN, після того як лист із таким закликом опинився у розпорядженні The Washington Post.

Одинадцять колишніх посадовців Республіканської партії і прокурорів закликали генпрокурора Мерріка Гарланда і генпрокурора Пенсильванії дослідити відповідність закону щедру пропозицію Ілона Маска, а зокрема, чи можна вважати це забороненою виплатою за реєстрацію виборця.

"Ми розуміємо, що вони оформлені як виплати за підписання петиції… Але будь-хто, хто зацікавлений отримати виплату, спершу має зареєструватися. Щоб це спростити, на сторінці петиції є посилання на сайти реєстрації виборців кожного із семи штатів, безпосередньо поруч з пропозицією виплати", – йдеться у листі.

Мільярдер Ілон Маск, який підтримує Дональда Трампа, оголосив, що платитиме до 1 мільйона доларів на день випадковій людині, яка у ключовому штаті Пенсильванії підпише його петицію напередодні виборів 5 листопада.

Петиція суперкомітету Маска на підтримку Трампа просить підписантів підтримати свободу слова і право на носіння зброї. Петиція фактично заохочує виборців Трампа зареєструватися для голосування, щоб вони могли взяти участь у розіграші 1 мільйона доларів.

Після свого оголошення Маск вручив чек у стилі лотереї першому переможцю свого конкурсу.

"Єдине, про що ми просимо за мільйон доларів, – це щоб ви були представником петиції", – сказав Маск.

Петиція не вимагає, щоб підписанти були республіканцями. Будь-який демократ, зареєстрований для голосування в Пенсільванії, також міг її підписати.