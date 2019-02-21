НОВИНИВ міжнародному аеропорті "Бориспіль" затримано колишнього першого заступника керівника філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця", якого підозрюють у причетності до розкрадання 93 млн гривень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Екс-посадовця "Укрзалізниці" у справі про розкрадання 93 млн грн затримано, - НАБУ
Затримали колишнього чиновника в міжнародному аеропорті "Бориспіль"
Фото: nabu.gov.ua
Детективи НАБУ повідомили про підозру екс-посадовцю "Укрзалізниці" в січні цього року (ч.3 ст.27 ч.2 ст.28 ч.1 ст.205 та ч.ч. 2,3 ст.27 ч.5 ст.191 КК України), але оскільки той переховувався від слідства, його оголосили в розшук, повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро.
На момент вчинення злочину екс-посадовець обіймав посаду помічника одного з народних депутатів, який, за версією слідства, також причетний до корупційної схеми.
Підозрюваного затримали співробітники Державної прикордонної служби та передали його детективам НАБУ для проведення слідчих дій.
Нагадаємо, що помічнику одного з народних депутатів України, колишньому посадовцю ПАТ "Укрзалізниця", повідомлено про підозру у заволодінні 93,27 млн грн компанії.
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21 02 2019 18:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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