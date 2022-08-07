CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКолишню заступницю начальника одного з відділень АТ "Укрпошта" у Києві судитимуть за привласнення поштових марок на суму 800 тис. грн.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Експосадовицю Укрпошти судитимуть за привласнення марок на ₴800 тисяч
Фото: з вільного доступу
Про це Київська міська прокуратура повідомляє у Телеграмі.
Дарницька окружна прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, у особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).
Згідно з матеріалами досудового розслідування, підозрювана у липні-серпні 2019 року, виконуючи обов’язки начальника відділення пошти, привласнила марки, що належать Укрпошті, на загальну суму близько 800 тис. грн.
Обвинувальний акт скерований до Дарницького районного суду Києва для розгляду по суті.
Як повідомлялося, на Буковині до трьох років позбавлення волі засудили листоношу, який привласнив пенсії та соцвиплати громадян на понад 300 тис. грн.
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08 07 2022 13:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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