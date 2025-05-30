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Експрем'єр Азаров став членом академії в росії

30 травня 2025, 20:54
Експрем'єр Азаров став членом академії в росії
Микола Азаров Фото: kmu.gov.ua
Проте це стало прецедентом.

Колишній прем’єр-міністр України часів президента Віктора Януковича Микола Азаров став академіком російської академії наук у Відділенні наук про Землю за напрямом гірничі науки.

Про це пише російська служба BBC.

Така подія є прецедентом тому, що раніше таке звання не присвоювали лише тим, хто має нульовий коефіцієнт Гірша, тобто головний показник якості науковця.

Видання зазначає, що Азаров взагалі не має наукових публікацій і про нього немає даних в базі Scopus, яка відстежує цитованість наукових статей.

Азаров був членом-кореспондентом української Національної академії наук, але його їх позбавили.  

Нагадаємо, що в 2022 році Зеленський позбавив державних нагород 34-х зрадників України. Серед них був Микола Азаров.

 

РосіяМикола Азаров

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