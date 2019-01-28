ПОЛІТИКА НОВИНИУ Португалії вирішують, чи будуть судити екс-прем’єра та два десятки колишніх високопоставлених чиновників за корупцію, відмивання грошей та інші злочини.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Екс-прем’єр Португалії може постати перед судом за корупцію
Екс-прем'єр звинувачується у присвоєнні 39 млн євро
Фото: reuters
Магістрат Іво Роса у понеділок почав слухати аргументи обвинувачення і захисту в одній з найбільших корупційних справ країни за останні роки, повідомляє AP.
Жозе Сократеш, який був прем’єр-міністром Португалії з 2005 по 2011 рік, звинувачується у присвоєнні 39 млн євро за допомогою корупційних схем.
Серед інших підозрюваних – колишній міністр, колишній голова найбільшого банку Португалії, який став банкрутом, екс-голова найбільшої телекомунікаційної компанії Португалії та його заступник.
Магістрат має вирішити, чи достатньо у справі доказів, щоб судити підозрюваних. Рішення у цій справі очікується до кінця року.
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