Екс-прем’єр Португалії може постати перед судом за корупцію

У Португалії вирішують, чи будуть судити екс-прем’єра та два десятки колишніх високопоставлених чиновників за корупцію, відмивання грошей та інші злочини.

Магістрат Іво Роса у понеділок почав слухати аргументи обвинувачення і захисту в одній з найбільших корупційних справ країни за останні роки, повідомляє AP.

Жозе Сократеш, який був прем’єр-міністром Португалії з 2005 по 2011 рік, звинувачується у присвоєнні 39 млн євро за допомогою корупційних схем.

Серед інших підозрюваних – колишній міністр, колишній голова найбільшого банку Португалії, який став банкрутом, екс-голова найбільшої телекомунікаційної компанії Португалії та його заступник.

Магістрат має вирішити, чи достатньо у справі доказів, щоб судити підозрюваних. Рішення у цій справі очікується до кінця року.