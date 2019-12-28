Експрес Київ-«Бориспіль» перевіз мільйон пасажирів

30 листопада 2018 року в Києві запустили перший експрес до Борисполя. Поїзд курсує між залізничним вокзалом Києва Київ-Пасажирський та аеропортом Бориспіль цілодобово, відправляється з 14-ї колії. Маршрут виконують польські поїзди Pesa

Швидкісний експрес, який курсує між Києвом та аеропортом «Бориспіль», з початку 2019 року перевіз мільйон пасажирів.

«Сьогодні (27 грудня — ред.) ми вітаємо мільйонного пасажира Kyiv Boryspil Express. Ця цифра – свідчення того, що проєкт успішний і затребуваний. За нашими прогнозами, наступного року обсяг перевезень на рейсах Kyiv Boryspil Express збільшиться», – зазначив глава Укрзалізниці Євген Кравцов, передає "Громадське".

З дня запуску потяг здійснив понад 11 тисяч рейсів, до 58 рейсів за добу. Найпопулярнішими були рейси з Києва до аеропорту о 17:50 та з «Борисполя» до Києва о 19:17.

Рекордну кількість пасажирів потяги перевезли в серпні та вересні 2019 року — 98,2 тисячі та 107,6 тисячі пасажирів.

Раніше швидкісний експрес із Києва до аеропорту "Бориспіль" зламався наступного дня після його запуску.