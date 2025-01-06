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ПОЛІТИКА

Експрезидент Франції Саркозі постане перед судом у справі про лівійське фінансування

06 січня 2025, 14:57
Експрезидент Франції Саркозі постане перед судом у справі про лівійське фінансування
Ніколя Саркозі. Фото: AFP
Саркозі звинувачують у незаконному фінансуванні передвиборчої кампанії, приховуванні розкрадання державних коштів, пасивній корупції та участі у злочинному співтоваристві.

Експрезидент Франції Ніколя Саркозі і ще 12 людей 6 січня постануть перед Кримінальним судом Парижу у справі про ймовірне лівійське фінансування його президентської кампанії 2007 року.

Про це пишуть RFI і BFMTV.

Саркозі звинувачують у незаконному фінансуванні передвиборчої кампанії, приховуванні розкрадання державних коштів, пасивній корупції та участі у злочинному співтоваристві. Цю справу називають однією з найбільш значущих у сучасній історії Франції.

За версією слідства, колишній лівійській диктатор за попередньою змовою із Саркозі передав близько €50 мільйонів на підтримку його переможної виборчої кампанії у 2007 році. Ця сума значно перевищує ліміт, встановлений французьким законодавством.

Французька прокуратура стверджує, що Саркозі отримав гроші в обмін на дипломатичні послуги, як-от реабілітацію Каддафі на міжнародній арені та спробу скасувати ухвалений у Франції вирок щодо глави лівійської розвідки Абдалли Сенуссі.

У 2012 році медіа опублікували записку лівійських спецслужб, де йшлося про те, що незадовго до початку передвиборчої кампанії режим Каддафі заплатив команді Саркозі €50 мільйонів. А за рік до того син Каддафі Саїф аль Іслам уперше в інтервʼю телеканалу Euronews заявив про фінансування кампанії Саркозі з боку Лівії. У 2013 році за справу взялися французькі правоохоронці.

Крім Саркозі, у справі фігурують ще 12 обвинувачених, зокрема три його колишніх міністри — Клод Геан, Бріс Ортефьо та Ерік Верт, а також двоє бізнесменів, яких підозрюють у посередництві, — Зіяд Такікеддін і Александр Джухрі. Але Такікеддін втік до Лівану, тож не прибуде до суду.

Саркозі категорично відкидає усі звинувачення. Його адвокат заявив, що у передвиборчій кампанії Саркозі не було жодного лівійського фінансування.

Очікують, що суд триватиме до 10 квітня 2025 року. Саркозі загрожує 10 років вʼязниці і штраф у €375 тисяч.

1 березня 2021 року Ніколя Саркозі вже було засуджено до реального позбавлення волі у "справі про прослуховування". Однак за ґрати він не відправився, оскільки оскаржив вирок. Тим не менш, це рішення зробило Ніколя Саркозі першим колишнім президентом П'ятої республіки, засудженим до тюремного ув'язнення.

ФранціяНіколя Саркозісуд

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