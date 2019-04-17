Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Екс-президент Перу вистрілив собі в голову за кілька хвилин до арешту

Його підозрюють у хабарництві
Екс-президент Перу Алан Гарсія намагався застрелитися перед арештом.
Екс-президент Перу вистрілив собі в голову за кілька хвилин до арешту

У лікарні столиці країни Лімі повідомили, що він переніс операції через "кульове поранення в голову", повідомляє ВВС.

Гарсію звинувачують в отриманні хабарів від бразильської будівельної компанії Odebrecht. Екс-президент звинувачення відкидає і називає це політичним переслідуванням. Офіцерів поліції відправили заарештувати екс-главу держави у зв'язку з цим корупційним скандалом. 

Перуанський політики Луїс Гонсалес назвав стан Гарсії "вкрай серйозним".

Нагадаємо, у січні 2018-го іншого екс-президента Перу Альберто Фухіморі, засудженого на 25 років за злочини проти людяності і корупцію, 

Екс-президента Перу, засудженого за злочини проти людяності і корупцію, помилували і відпустили додому. Екс-президент залишив медичний заклад, куди він був доправлений з ув'язнення через погіршення здоров'я, в інвалідному кріслі в супроводі свого сина депутата Кенхі Фухіморі.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 04 2019 17:44
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.