Екс-президент Перу вистрілив собі в голову за кілька хвилин до арешту

Екс-президент Перу Алан Гарсія намагався застрелитися перед арештом.

У лікарні столиці країни Лімі повідомили, що він переніс операції через "кульове поранення в голову", повідомляє ВВС.

Гарсію звинувачують в отриманні хабарів від бразильської будівельної компанії Odebrecht. Екс-президент звинувачення відкидає і називає це політичним переслідуванням. Офіцерів поліції відправили заарештувати екс-главу держави у зв'язку з цим корупційним скандалом.

Перуанський політики Луїс Гонсалес назвав стан Гарсії "вкрай серйозним".

Нагадаємо, у січні 2018-го іншого екс-президента Перу Альберто Фухіморі, засудженого на 25 років за злочини проти людяності і корупцію,

Екс-президента Перу, засудженого за злочини проти людяності і корупцію, помилували і відпустили додому. Екс-президент залишив медичний заклад, куди він був доправлений з ув'язнення через погіршення здоров'я, в інвалідному кріслі в супроводі свого сина депутата Кенхі Фухіморі.