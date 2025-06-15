Екс-президента Франції позбавили ордена Почесного легіону через корупцію

Минулого року Саркозі зобовʼязали носити браслет.

Колишнього правоцентристського президента Франції Ніколя Саркозі позбавили ордена Почесного легіону, найвищої державної нагороди країни. Минулого року політика засудили за корупцію та зловживання впливом.

Про це пише Reuters з посиланням на декрет, опублікований в "Офіційному бюлетені".

Після того, як Верховний суд підтвердив вирок Саркозі за корупцію та зловживання впливом, його зобов'язали носити електронний браслет. У французькій історії подібний випадок трапився вперше, а сам Саркозі ще з 2012 року втягнутий у судові тяжби, відколи залишив посаду президента.

Окрім цього, минулого року апеляційний суд підтвердив інший вирок Саркозі. Його засудили за незаконне фінансування передвиборчої кампанії у 2012 році, коли він врешті програв вибори.