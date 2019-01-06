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Екс-прокурор отримав дев'ять років за довготривалу співпрацю з бойовиками ОРДО

Колишнього прокурора визнали винним за першою статею Конституції про створення або участь у терористичній групі чи терористичній організації
Екс-працівника органів прокуратури України заочно засудили до позбавлення волі строком на дев'ять років з конфіскацією майна за співпрацю з бойовиками "ДНР".
Екс-прокурор отримав дев Дмитро Сус. Фото: соцмережі

У ході спеціального судового провадження встановлено, що з серпня 2014 року екс-прокурор почав співпрацювати з терористичною організацією "ДНР", обійнявши посаду начальника слідчого управління так званої "Генеральної прокуратури "ДНР", повідомив речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко, йдеться в "УП".

"Продовжуючи перебувати на вказаній посаді і по сьогоднішній день, перебіжчик надає підпорядкованим особам незаконні накази і вказівки щодо порушення кримінальних справ, проведення слідчих дій, викликів на допит, незаконного затримування осіб, організації незаконних перевірок в установах і організаціях та вчиняє інші протиправні дії, що порушують конституційні права громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території Донецької області", - заявили у відомстві. 

Нагадаємо, що 13 квітня, генеральний прокурор Юрій Луценко підписав наказ про звільнення Дмитра Суса.

У серпні відбувся конфлікт між співробітниками ГПУ і детективами Національного антикорупційного бюро, які здійснювали зовнішнє спостереження за Сусом. У ГПУ заявили, що стеження було незаконним, тоді як у НАБУ стверджують, що мали на це рішення суду. Також у НАБУ заявили, що слідчі ГПУ затримали їхніх детективів, незаконно утримували і катували їх. Увечері сам Сус відвіз їх у будівлю Бюро.

26 липня  НАБУ оголосило Дмитру Сусу підозру, а 7-го серпня Солом'янський районний суд Києва  наклав арешт на майно колишнього слідчого з особливо важливих справ Генеральної прокуратури Дмитра Суса.

Перебуваючи під домашнім арештом, Сус організував у себе в квартирі біткоін-ферму.

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01 06 2019 10:32
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