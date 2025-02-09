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ПОЛІТИКА

Ексрадник НАТО: путіна можна змусити до миру, але не переговорами

09 лютого 2025, 20:17
Ексрадник НАТО: путіна можна змусити до миру, але не переговорами
з вільних джерел
За його словами, росію можна зупинити, якщо Захід повною мірою використовує свою економічну і військову перевагу.

Захід здатний знищити російську військову машину і змусити главу рф владіміра путіна сісти за стіл переговорів. Для цього необхідно скористатися стратегією в дусі Холодної війни.

Про це заявив колишній заступник помічника помічника міністра оборони США з питань Європи і політики НАТО, експерт із зовнішньої політики і військових питань, Ян Бжезинський в інтерв'ю The Sun.

За його словами, росію можна зупинити, якщо Захід повною мірою використовує свою економічну і військову перевагу. Він вважає, що замість переговорів слід зосередитися на тому, щоб придушити здатність Кремля продовжувати війну проти України.

"Я вважаю, що росіяни продовжуватимуть війну і матимуть можливість просуватися вперед досить довго. Я справді вважаю, що росію можна перемогти в цій війні. І це не означає, що потрібно бігти в росію і просити про угоду, щоб закінчити війну. Потрібно вникнути в радянський менталітет", - наголосив Бжезинський.

Колишній заступник помічника міністра оборони США з питань Європи та політики НАТО додав, що для того, щоб наблизити настання переломного моменту, Заходу потрібно застосувати ту саму тактику, яка допомогла придушити СРСР. Серед таких заходів - посилення військової підтримки України, посилення економічного тиску на рф і запуск агресивної інформаційної кампанії, спрямованої на політичну еліту москви.

Бжезинський пояснив, що головна мета полягає в тому, щоб путіну довелося зосередитися на проблемах усередині своєї країни. Він упевнений, що це змусить російського диктатора відмовитися від своїх експансіоністських амбіцій.

Наразі історія повторюється, тож лише повернення до тактики Холодної війни може остаточно "поставити путіна на коліна", заявив екс-заступник помічника міністра оборони США з питань Європи та політики НАТО.

Бжезинський також розповів журналістам, що витрати на оборону країн НАТО вже вдесятеро перевищують щорічний військовий бюджет росії, який оцінюють у 120-150 мільярдів доларів. За його словами, Захід поки що не зміг застосувати всі свої сили, щоб завершити війну на умовах України.

"Нам ще належить завдати справжнього удару по російській економіці. Ми можемо це зробити. Ми цього не зробили, і це дозволяє російській військовій машині рухатися вперед", - сказав він.

Бжезинський запевнив, що більш агресивний підхід, включно з перекриттям доступу до західних фінансових систем і скороченням енергетичних доходів рф, допоможе завдати нищівного удару по москві. Крім того, експерт упевнений, що Заходу варто підірвати авторитет путіна всередині росії шляхом залучення російського народу.

Крім цього Бжезинський додав, що Україна повинна стати членом Альянсу, щоб країна отримала довгострокові гарантії безпеки:

"Це, ймовірно, єдине, що переконає путіна в тому, що Україна більше не перебуває в сірій зоні, вразливій для його амбіцій".

Навіть у разі підписання мирної угоди міцний мир між росією та Україною навряд чи збережеться протягом багатьох поколінь, зазначив експерт. Він наголосив, що жорстокість російського вторгнення завдала занадто глибоких ран, щоб залікувати їх у найближчому майбутньому.

"Це наслідок тієї дикості і кривавої розправи, яку росіяни влаштували над українцями", - сказав Бжезинський.

За словами експерта, Україні буде важко мати мирні відносини з рф, поки путін перебуває при владі. Він заявив, що найкращим сценарієм може стати тривала, але стабільна конфронтація - подібно до Холодної війни.

війнаНАТОВладімір ПутінЗахідросія загроза

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