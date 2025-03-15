Ексрадник президента США: путін маніпулює Трампом і вважає його легкою здобиччю

Він вказує, що путін намагається схилити Трампа до переговорів на вигідних кремлю умовах.

Колишній радник Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон заявив, що очільник кремля владімір путін маніпулює американським президентом і прагне переговорів із ним тет-а-тет, розглядаючи його як "легку здобич" Він додав, що Трамп не схильний до стратегічного планування, що може вплинути на його підхід до потенційних мирних переговорів щодо України..

В інтерв’ю Sky News Болтон зазначив, що путін намагається створити умови для особистої розмови з Трампом. Відповідаючи на запитання, чи використовує російський президент Трампа у власних інтересах, Болтон відповів ствердно.

"Зараз ми бачимо, як путін маневрує, щоб дістатися до моменту, коли він проведе телефонну розмову з Трампом тет-а-тет", – сказав він.

Він також зауважив, що в кремлі жалкують лише про те, що не висували більших вимог США щодо війни в Україні. За його словами, це створює складну ситуацію для Києва, оскільки Сполучені Штати можуть вести переговори з Україною окремо, а з росією – на інших умовах.

На запитання, чи можливо, що Трамп має таємний план для досягнення миру, Болтон відповів: "Ні, звичайно, ні. Він не будує планів. Він вважає, що відносини між державами є справжнім еквівалентом особистих стосунків між лідерами".

На його думку, Трамп очікує на дзвінок від путіна, проте для російського президента це лише тактичний крок. "путін бачить у ньому легку здобич", – наголосив Болтон.

"Повідомлення про нібито “оточення” українських підрозділів противником у Курській області є неправдивими та сфабрикованими росіянами для політичних маніпуляцій і тиску на Україну та її партнерів", – йдеться у заяві Генштабу.