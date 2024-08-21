Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Ексрадник Трампа вказує на маніпуляції путіна з Трампом через його особисті комплекси

21 серпня 2024, 19:18
Ексрадник Трампа вказує на маніпуляції путіна з Трампом через його особисті комплекси
путін з Трампом, фото: Jorge Silva / Reuters
Ексрадник з нацбезпеки вважає, що підлабузництво путіна мало на меті вбити клин між Трампом та його підлеглими, які закликали до більш жорсткої позиції щодо кремля.

Колишній радник Дональда Трампа з національної безпеки Герберт Макмастер стверджує, що глава кремля владімір путін використовував "его і невпевненість" експрезидента США, аби впливати на нього навіть усупереч порадам працівників Білого дому.

Про це йдеться в новій книзі мемуарів Макмастера "На війні із собою: моя робота в Білому домі Трампа" (At War with Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House), яку цитує The Guardian.

Макмастер розповідає, як після отруєння Скрипалів у Великій Британії Трамп сидів у Білому домі, насолоджуючись статтею The New York Times під назвою "путін розхвалює Трампа, викриваючи політику США".

Він згадує, що експрезидент написав фломастером подяку на примірнику газети й попросив персонал Білого дому передати її Путіну. Через деякий час, коли стала зрозуміла роль росії в отруєнні Скрипалів, Макмастер попросив цього не робити.

Ексрадник з нацбезпеки вважає, що підлабузництво путіна мало на меті вбити клин між Трампом та його підлеглими (включно з Макмастером), які закликали до більш жорсткої позиції щодо кремля.

"путін, безжальний колишній співробітник КДБ, лестощами зіграв на егоїзмі та невпевненості Трампа… Як і його попередники Джордж Буш і Барак Обама, Трамп був надмірно впевнений у своїй здатності поліпшити відносини з диктатором у кремлі", – пише він у мемуарах.

Макмастер також згадує кілька випадків, коли Трамп його критикував через жорстку позицію стосовно москви. Один стосувався звіту спецпрокурора Роберта Мюллера про російське втручання у президентські вибори 2016 року.

Він стверджує, що Трамп "пов'язав усі теми, пов'язані з росією", зі звітом Мюллера та звинуваченнями демократів та інших опонентів у тому, що його кампанія і Трамп особисто вступили у змову з "російською дезінформаційною кампанією".

Інший епізод стався в липні 2017 року, коли Дональд Трамп і владімір путін зустрілись у Гамбурзі та довго спілкувались тет-а-тет. Макмастер каже, як експрезидент скептично поставився до його застороги, що господар Кремля прагне його перехитрити.

Трамп звільнив Макмастера з посади радника з нацбезпеки в березні 2018 року – через трохи більш як рік після його роботи. Досі Макмастер був одним із небагатьох топпосадовців Білого дому Трампа, які публічно не критикували його погляди на росію.

Владімір ПутінДональд Трамп

Останні матеріали

Дилема Курської наступальної операції. Чи можуть Україна і росія продовжувати проводити дві великі наземні кампанії? – Мік Раян
Політика
Дилема Курської наступальної операції. Чи можуть Україна і росія продовжувати проводити дві великі наземні кампанії? – Мік Раян
Переклад iPress – 21 серпня 2024, 15:45
Десять днів у Курській області. Хронологія та аналіз – Ендрю Таннер
Політика
Десять днів у Курській області. Хронологія та аналіз – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 21 серпня 2024, 12:48
Курська область. російський туман війни – Том Купер
Політика
Курська область. російський туман війни – Том Купер
Переклад iPress – 21 серпня 2024, 09:27
Україна стверджує, що її вторгнення принесе мир. Проте плани путіна, якщо вони існують, можуть бути іншими – New York Times
Політика
Україна стверджує, що її вторгнення принесе мир. Проте плани путіна, якщо вони існують, можуть бути іншими – New York Times
Переклад iPress – 20 серпня 2024, 16:37
росіяни не зупинили просування на інших напрямках після Курського наступу. Проте інтенсивність боїв дещо впала – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни не зупинили просування на інших напрямках після Курського наступу. Проте інтенсивність боїв дещо впала – Дональд Гілл
Переклад iPress – 20 серпня 2024, 10:47
Вербування – це гра з числами. З'явилася повоєнна стратегія росії з поповнення армії – Дара Массіко
Політика
Вербування – це гра з числами. З'явилася повоєнна стратегія росії з поповнення армії – Дара Массіко
Переклад iPress – 20 серпня 2024, 08:48
Підсумки тижня. ЗСУ за 11 днів зайняли стільки території росії, скільки росія спромоглася захопити з початку 2024 року – Філліпс О'Брайен
Політика
Підсумки тижня. ЗСУ за 11 днів зайняли стільки території росії, скільки росія спромоглася захопити з початку 2024 року – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 19 серпня 2024, 16:17
Україна рухається вперед. Як Захід може допомогти – Курт Волкер
Політика
Україна рухається вперед. Як Захід може допомогти – Курт Волкер
Переклад iPress – 19 серпня 2024, 11:09
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється