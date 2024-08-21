Ексрадник Трампа вказує на маніпуляції путіна з Трампом через його особисті комплекси

Ексрадник з нацбезпеки вважає, що підлабузництво путіна мало на меті вбити клин між Трампом та його підлеглими, які закликали до більш жорсткої позиції щодо кремля.

Колишній радник Дональда Трампа з національної безпеки Герберт Макмастер стверджує, що глава кремля владімір путін використовував "его і невпевненість" експрезидента США, аби впливати на нього навіть усупереч порадам працівників Білого дому.

Про це йдеться в новій книзі мемуарів Макмастера "На війні із собою: моя робота в Білому домі Трампа" (At War with Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House), яку цитує The Guardian.

Макмастер розповідає, як після отруєння Скрипалів у Великій Британії Трамп сидів у Білому домі, насолоджуючись статтею The New York Times під назвою "путін розхвалює Трампа, викриваючи політику США".

Він згадує, що експрезидент написав фломастером подяку на примірнику газети й попросив персонал Білого дому передати її Путіну. Через деякий час, коли стала зрозуміла роль росії в отруєнні Скрипалів, Макмастер попросив цього не робити.

Ексрадник з нацбезпеки вважає, що підлабузництво путіна мало на меті вбити клин між Трампом та його підлеглими (включно з Макмастером), які закликали до більш жорсткої позиції щодо кремля.

"путін, безжальний колишній співробітник КДБ, лестощами зіграв на егоїзмі та невпевненості Трампа… Як і його попередники Джордж Буш і Барак Обама, Трамп був надмірно впевнений у своїй здатності поліпшити відносини з диктатором у кремлі", – пише він у мемуарах.

Макмастер також згадує кілька випадків, коли Трамп його критикував через жорстку позицію стосовно москви. Один стосувався звіту спецпрокурора Роберта Мюллера про російське втручання у президентські вибори 2016 року.

Він стверджує, що Трамп "пов'язав усі теми, пов'язані з росією", зі звітом Мюллера та звинуваченнями демократів та інших опонентів у тому, що його кампанія і Трамп особисто вступили у змову з "російською дезінформаційною кампанією".

Інший епізод стався в липні 2017 року, коли Дональд Трамп і владімір путін зустрілись у Гамбурзі та довго спілкувались тет-а-тет. Макмастер каже, як експрезидент скептично поставився до його застороги, що господар Кремля прагне його перехитрити.

Трамп звільнив Макмастера з посади радника з нацбезпеки в березні 2018 року – через трохи більш як рік після його роботи. Досі Макмастер був одним із небагатьох топпосадовців Білого дому Трампа, які публічно не критикували його погляди на росію.