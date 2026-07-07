Ексрадник Трампа закликав союзників "перетерпіти" президента США

"Ніхто не зможе спрогнозувати настрій Трампа".

Колишній радник з нацбезпеки президента США Дональда Трампа Джон Болтон закликає союзників по НАТО "потерпіти" чинного президента і спробувати "зберігати якусь подібність живого НАТО" до завершення каденції Трампа.

Його колонка з таким закликом вийшла у The Washington Post перед самітом НАТО в Анкарі.

Болтон констатував, що попри зростання європейських видатків на оборону Трамп все ще невдоволений союзниками, залишаючись при переконанні, що "Америка захищає Європу, Європа користується цим і хитрує, а Америка нічого не отримує". Він відзначив, що вважає таке сприйняття хибним, оскільки США "отримують дуже багато: стратегічну територіальну глибину, критичні економічні й політичні зв'язки, функціонуючу військову організацію, яку не потрібно створювати заново з появою нової загрози". "НАТО та інші наші альянси – це не благодійність. Вони ґрунтувалися на холодних розрахунках американських інтересів", – зазначив Болтон.

Повертаючись до саміту в Анкарі, він зауважив, що "ніхто не зможе спрогнозувати настрій Трампа", і лідерам варто діяти стримано та обережно. "Пріоритетом має бути "не нашкодь" – особливо у питаннях України та Ірану. Якщо в Анкарі нічого не трапиться – це буде перемогою для Альянсу", – наголошує він.

"Метою має бути, щоб до 20 січня 2029 року збереглася хоч якась подібність живого НАТО. Якщо є сумніви, що сказати у тій чи іншій ситуації – краще посміхатись і казати "дякуємо за трильйон Трампа'", – порадив Болтон.