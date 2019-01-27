Екс-соратника Саакашвілі висунули кандидатом у президенти

Відповідне рішення було ухвалено 27 січня на з'їзді "Волі"

Партія "Воля" висунула позафракційного нардепа, члена ради партії Юрія Дерев'янка кандидатом у президенти України на чергових виборах 2019 року.

Відповідне рішення було ухвалено 27 січня на з'їзді "Волі", що відбувся у Києві, повідомляє "Укранська правда".

Дерев'янко народився 7 травня 1973р., має вищу освіту, є нардепом ВР VIII скликання, членом партії "Воля", обраний до ВР по 87-му виборчому округу (Івано-Франківська обл.).

Очолює підкомітет з питань контролю за дотриманням законодавства у сфері запобігання і протидії корупції органами держвлади та місцевого самоврядування Комітету ВР з питань запобігання і протидії корупції.

Нагадаємо, що лідер Соціалістичної партії України Ілля Кива зареєстрований кандидатом у президенти України на виборах 31 березня.