Екс-співвласнику "Укргазбанку" зменшили розмір застави у 30 разів

Розмір застави зменшено з 90 мільйонів гривень до 3 мільйонів гривень

У справі про виведення 39 мільйонів гривень з "Укргазбанку" Печерський райсуд Києва зменшив розмір застави для екс-співвласника банку Олексія Омельяненка у 30 разів - з 90 мільйонів гривень до 3 мільйонів гривень.

9 квітня він вийшов з ізолятора тимчасового утримання, повідомляє Finbalance з посиланням на власні джерела.

Омельяненко до націоналізації "Укргазбанку", що відбулася у 2009 році, був одним з основних власників цього банку. За даними НБУ, наразі йому належить менше 1% акцій фінустанови.

До серпня 2009 року Омельяненко був членом спостережної ради Укргазбанку, а перед цим кілька років працював заступником глави правління банку.

19 лютого Печерський райсуд вирішив взяти його під варту. Іншого підозрюваного, керівника комерційної структури, відправили під домашній арешт.

22 лютого Київський апеляційний суд вирішив залишити Омельяненка під вартою до 10 квітня включно з можливістю внесення застави у розмірі 90 млн грн.

За даними слідства, Омельяненко, використовуючи підконтрольне йому підприємство (ТОВ "Контракт 2007") та вплив на службових осіб банку, "на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, організував укладення 14.11.2008 між АБ "Укргазбанк" та ТОВ "Контракт 2007" договору оренди нежитлових приміщень № 1-11/08 та підписання 01.04.2009 акту прийому-передачі до вказаного договору оренди нежитлових приміщень, загальною площею 5 035,90 м2, що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, 19, 21, 23, якими банк фактично не користувався та необхідність використання яких документально не підтверджено".

За оцінками Генпрокуратури, внаслідок перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ "Контракт 2007" за надані послуги з оренди нежитлових приміщень та за відшкодування ремонтно-будівельних робіт нежитлових приміщень, Укргазбанку було завдано матеріальну шкоду на загальну суму 39,1 млн грн.