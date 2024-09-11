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Ексзаступник генсека НАТО заявив про намір балотуватися у президенти Румунії – Bloomberg

11 вересня 2024, 16:31
Ексзаступник генсека НАТО заявив про намір балотуватися у президенти Румунії – Bloomberg
Фото: zn.ua
66-річний Джоане планує балотуватися як незалежний кандидат.
Колишній заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане оголосив, що збирається подати свою кандидатуру на посаду президента Румунії
 
Про це пише Bloomberg.
 
Зазначається, що 66-річний Джоане планує балотуватися як незалежний кандидат. Його потенційними конкурентами у передвиборчих перегонах також можуть бути прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку і спікер сенату Ніколае Чуке.
 
Джоане вже брав участь у виборах президента Румунії у 2009 році, однак поступився з мінімальною перевагою своєму суперникові Траяну Бесеску.
 
У 2019 році Джоане отримав посаду заступника генерального секретаря НАТО. У 2021 році його мандат продовжили ще на два роки, а потім ще на рік - до жовтня 2024 року. Тиждень тому він оголосив про свою відставку.
 
Нагадаємо, що цьогорічні вибори президента Румунії відбудуться 24 листопада. За потреби другий тур організують 8 грудня. А парламентські вибори в країні заплановані на 1 грудня.
Румуніяпрезидентвійна в Україніросія окупанти

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