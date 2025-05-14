Ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського затримали в Іспанії

В Іспанії затримано колишнього Першого заступника Секретаря РНБО Олега Гладковського.

Колишнього першого заступника Секретаря РНБО, обвинуваченого у справі САП та НАБУ щодо завдання державі збитків на загальну суму 17,44 млн гривень, затримали місцеві правоохоронці.

Зазначається, що наразі вирішується питання щодо екстрадиції особи до України.

У САП нагадали, що в ході досудового розслідування встановлено, що експосадовець РНБО використав надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди структурою, у якій він та його близькі особи мають частку власності, а саме ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс".

У жовтні 2019 року особі повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. А 2 липня 2021 р. обвинувальний акт у справі направлено до ВАКС для розгляду по суті.

У САП зауважили, що в листопаді 2023 року вказаний обвинувачений виїхав з України. У квітні 2024 року колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП та оголосила його в розшук. Імені затриманого у САП не називають, але, ймовірно, йдеться про Олега Гладковського.