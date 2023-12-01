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Ексзаступнику секретаря РНБО Сівковичу оголосили нову підозру

01 грудня 2023, 13:47
Ексзаступнику секретаря РНБО Сівковичу оголосили нову підозру
Володимир Сівкович. Фото: УНІАН
За даними слідства, ексзаступника секретаря РНБО завербували співробітники ФСБ росії. 2014 році Сівкович виїхав до москви.

СБУ зібрала нові докази державної зради з боку ексзаступника секретаря РНБО України Володимира Сівковича, який переховується в росії та працює на ФСБ. Сівковичу повідомлено по відповідну підозру.

Про це повідомили в  СБУ та Офісі генпрокурора.

За даними Служби безпеки, Сівкович причетний до організації масштабних інформкампаній на користь кремля, спрямованих на штучну дискредитацію вищого військово-політичного керівництва України. Для цього колишній чиновник у Києві залучав до співпраці відомих політиків, серед яких був Нестор Шуфрич.

"Експосадовець мав залучити відомих політичних діячів України до виконання завдань кураторів з рф. Політики мали вплинути на суспільну думку і поширювати серед населення наративи про некомпетентність керівників органів української влади. Також вони мали переконувати людей, що відсутня інша альтернатива, окрім як проросійський політичний курс України", – повідомили в Офісі генпрокурора.

В СБУ зазначили, що Шуфрич був одним з основних "спікерів", який за координації Сівковича оприлюднював кремлівські наративи під час виступів у телеефірах та в Інтернет-виданнях.

епутат систематично у своїх виступах та інтерв’ю публічно поширював матеріали, в яких применшувався авторитет та дискредитувалися інститути української влади, а також діяльність керівників розвідувальних і правоохоронних органів. Метою було їх подальше звільнення", – зазначили в ОГ.

"Встановлено, що поплічники Сівковича "розганяли" фейкові повідомлення про внутрішню обстановку в Україні, а також московські "тези" щодо "безальтернативності" проросійського вектора у зовнішній політиці", – повідомили водночас в СБУ.

Там зазначили, що таким чином російська влада намагалась максимально дестабілізувати ситуацію всередині України до початку повномасштабної війни та дискредитувати владу держави перед західними партнерами.

У спецслужбі нагадали, що Сівкович виїхав до москви ще 2014 року, щоб уникнути правосуддя за спроби силового розгону Майдану. Там він почав організовувати масовані інформдиверсії проти держбезпеки України.

"Це одне із пріоритетних завдань, які Сівкович виконував за вказівкою кадрових співробітників 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби фсб", – зазначили в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили Сівковичу у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Раніше дії експосадовця були кваліфіковані ще за двома кримінальними статтями:

  • створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній;
  • державна зрада.

Оскільки Сівкович переховується в рф, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

РНБОдержзрадавійна в Україніросія окупанти

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